Ospedale Msf a Deir el Balah cura quasi 400 pazienti al giorno

(ANSAmed) - ROMA, 16 OTT - L'ospedale da campo di Medici Senza Frontiere (Msf) a Deir el Balah, a Gaza, nelle sole prime quattro settimane di attività ha effettuato 10.962 visite ambulatoriali. Nel 40% dei casi i pazienti erano bambini sotto i 14 anni.Il bisogno di cure mediche a Gaza è enorme e le équipe di MSF stanno ora ampliando le attività per includere il ricovero pediatrico. I team di MSF ricevono molti bambini con infezioni cutanee e respiratorie, conseguenza diretta delle pessime condizioni di vita nei campi sovraffollati e, con l'avvicinarsi dell'inverno, ci si aspetta un enorme numero di bambini gravemente malati che richiedono cure specialistiche."Curiamo bambini con malattie legate alle loro condizioni di vita, ma quando lasciano l'ospedale tornano nello stesso luogo in cui si sono ammalati. È un circolo vizioso che può migliorare solo con un cessate il fuoco" afferma Sakib Burza, direttore dell'ospedale di Msf.Far arrivare a Gaza forniture mediche sufficienti per aprire le attività pediatriche è stato estremamente complicato, spiega la ong: "Le autorità israeliane devono urgentemente semplificare e accelerare le procedure amministrative per far entrare gli aiuti a Gaza, di cui la popolazione ha disperatamente bisogno".Msf gestisce attualmente due ospedali da campo a Deir el Balah. "Gli ospedali da campo non sono comunque una soluzione, bensì sono l'ultima risorsa in risposta allo smantellamento del sistema sanitario da parte di Israele", scrive Msf. Quasi 100.000 persone sono state ferite dall'inizio della guerra, mentre solo 17 ospedali su 36 sono ancora parzialmente funzionanti. (ANSAmed).

