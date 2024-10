Migranti: Frontex riduce le previsioni di sbarchi irregolari alle Canarie

MADRID - L'agenzia europea delle frontiere Frontex stima che fra gli 11.500 e i 16.000 migranti irregolari arriveranno nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, nell'Atlantico, da ottobre a fine anno, secondo un rapporto confidenziale citato oggi dal quotidiano El Pais. Un numero molto inferiore alle previsioni di sbarco fino a circa 70.000 persone annunciate da forze politiche come il Partito Popolare o Coalicion Canaria, il partito regionalista al governo dell'arcipelago.



Nel rapporto Frontex segnala che i futuri arrivi rappresentano "una potenziale diminuzione fra il 52% e il 34%" degli arrivi di migranti nel trimestre "in comparazione allo stesso periodo del 2023". Le stime si basano sullo "sforzo di collaborazione" fra la Commissione europea e gli analisti dell'agenzia, che valutano diversi fattori: dalle condizioni meteorologiche sulla rotta atlantica dei migranti dall'Africa ai cambiamento politici nei Paesi di origine dei flussi migratori, fra i quali il Senegal. L'agenzia inoltre evidenzia che "le misure rafforzate applicate dalle autorità marocchine per frenare i flussi di migrazione irregolare hanno provocato una notevole diminuzione" degli arrivi alle Canarie fra giugno e agosto di "circa il 34% rispetto allo stesso periodo del 2023".



Tuttavia, prevede che "la pressione migratoria si manterrà a un alto livello" sull'arcipelago.



Da inizio anno al 30 settembre, 40.076 migranti sono arrivati via mare in Spagna, dei quali 7 su 10 (oltre il 70%) sono sbarcati all'arcipelago delle Canarie, secondo i dati del ministero dell'Interno.

