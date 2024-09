Yemen: Idf, 'colpite centrali elettriche a Hodeidah e Ras Issa'

ROMA - L'aeronautica militare israeliana ha attaccato ieri con "decine di aerei", sia da combattimento, sia da rifornimento, "obiettivi militari appartenenti al regime terroristico Houthi nelle aree di Ras Issa e Hodeidah nello Yemen, comprese le centrali elettriche e un porto marittimo utilizzato dagli Houthi per l'importazione di petrolio per scopi militari": lo ha reso noto l'Idf su Telegram.



Ieri l'Idf aveva annunciato che gli aerei da caccia di Israele avevano volato fino a 1.800 chilometri di distanza dal confine del Paese per colpire i porti di Hodeidah e Ras Issa, usati dai ribelli per il rifornimento di armi e petrolio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA