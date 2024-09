Hamas annuncia morte comandante sud Libano delle Brigate Qassam

(ANSAmed) - ROMA, 24 SET - Le Brigate al-Qassam, l'ala armata di Hamas, affermano che il loro comandante sul campo nel Libano meridionale Hussein Mahmoud al-Nader è stato ucciso ieri in un attacco israeliano nel Paese dei cedri. Il gruppo islamista palestinese non specifica dove si è verificato il raid, ma in una dichiarazione pubblicata sul suo canale Telegram afferma che Nader proveniva da Marjayoun: una città del governatorato di Nabatieh, nel sud del Libano. (ANSAmed).

