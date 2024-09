Oltre 860 migranti sbarcati alle Canarie nel fine settimana

MADRID - Oltre 860 migranti sono giunti nel fine settimana alle Canarie, a bordo di 13 imbarcazioni, l'ultima delle quali è stata soccorsa dai mezzi del Salvataggio Marittimo dopo la mezzanotte di ieri al largo dell'isola di Lanzarote ed è stata condotta nel porto di Arrecife. Allo sbarco i migranti, assistiti dai volontari della croce Rossa e dai servizi di emergenza, erano tutti in buone condizioni di salute, segnala il Centro di coordinamento delle emergenze.



Gli arrivi nell'arcipelago sono continuati nell'intero fine settimana, con oltre 800 migranti irregolari soccorsi dai mezzi del Salvataggio Marittimo fra sabato e domenica su 12 barconi, caicchi e gommoni al largo delle isole e condotti nei porti di Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura Gran Canaria e El Hierro. La prima imbarcazione con 49 occupanti a bordo, è approdata per proprio conto alla spiaggia di Armenime, nel comune di Adeide, a Tenerife, alle 6,40 di sabato.



I nuovi arrivi, dopo gli arrivi ininterrotti della scorsa settimana, quando fra il 16 e il 22 settembre sono giunti alle Canarie oltre 2.658 migranti, in prevalenza di origini magrebine e subsahariane, fra i quali 86 minori, alcuni infanti, e 115 donne, secondo il calcolo dell'agenzia Efe.

