Attacco israeliano nella roccaforte di Hezbollah a Beirut

BEIRUT - Attacco israeliano nel cuore della roccaforte di Hezbollah alla periferia meridionale di Beirut: un raid aereo israeliano ha distrutto un edificio nel quartiere Jamus, vicino alla moschea al Qaem. Lo riferiscono media locali e testimoni oculari. Lo conferma la tv di Hezbollah, al Manar, secondo cui Israele ha condotto un raid con diversi missili sparati contro l'edificio nella roccaforte del movimento armato libanese. Il primo bilancio è di almeno tre morti e 17 feriti, secondo il ministero della Sanità libanese.



L'Idf ha confermato di aver effettuato un "raid mirato" sulla città.



Media libanesi affermano che l'obiettivo del raid israeliano sulla periferia sud di Beirut potrebbe essere Naim Qassem, numero due di Hezbollah. Qassem non ha un ruolo politico rilevante all'interno del Partito di Dio ma è una figura di rappresentanza pubblica visto che il leader, Hasan Nasrallah, è da anni nascosto in località segreta. La tv panaraba Al Jazeera indica invece come obiettivo del raid Ibrahim Aqil (Aqeel), noto come Tahsin (Tahseen), membro del Consiglio del Jihad, il più alto organo militare di Hezbollah. Su di lui pende da anni una taglia di 7 milioni di dollari da parte del governo statunitense.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA