Arrestato presunto terrorista in Marocco, nell'Alto Atlante

RABAT - Un presunto terrorista che si dichiara affiliato all'Isis è stato arrestato a Midelt, centro alle pendici dell'Alto Atlante, sulla direttrice che collega il Sahara a Fes, in Marocco. A fare scattare le indagini è stata la polizia giudiziaria.



L'uomo, 19 anni, secondo i primi riscontri, stava preparando piani per destabilizzare l'ordine pubblico e possibili attentati. L'indagato è ora in custodia cautelare, a disposizione dell'inchiesta condotta dalla polizia giudiziaria, sotto la supervisione della procura competente per i casi di terrorismo, con l'obiettivo di chiarire le accuse di cui è imputato e specificare i possibili collegamenti con eventuali organizzazioni terroristiche.





