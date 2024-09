Migranti: Cri, ad agosto a Lampedusa -72% degli arrivi

(ANSAmed) - ROMA, 04 SET - Ad agosto 2024 sono arrivate nell'hotspot di Contrada Imbriacola 5.504 persone migranti (153 sbarchi) a fronte dei 19.911 ospiti registrati nello stesso mese del 2023 (527 sbarchi). A renderlo noto è la Croce Rossa Italiana che gestisce il centro di prima accoglienza di Lampedusa dal 1 giugno del 2023."Da allora abbiamo accolto complessivamente oltre 108.000 persone, distribuite in quasi 2.600 sbarchi. Rispetto ad agosto 2023, i dati di agosto 2024 mostrano un calo degli arrivi del 72%, a conferma del trend dei mesi scorsi", informa la Cri."Al netto delle numeriche, prosegue l'attività della Croce Rossa Italiana, volta ad accogliere e fornire assistenza a chiunque arrivi sulle nostre coste, a Lampedusa e in tutti i porti in cui siamo attivi. La commozione di chi arriva spaventato dopo una lunga traversata via mare, le lacrime di gioia di quanti sperano di ricongiungersi il prima possibile con i propri cari, gli sguardi profondi di bambine e bambini giunti in un posto nuovo, gli abbracci con volontarie e volontari, operatrici ed operatori della Cri. Sono solo alcuni tratti dell'umanità, ormai diffusa, che pervade il centro di Contrada Imbriacola e l'intera isola di Lampedusa - afferma il presidente Rosario Valastro -. Un'umanità che è alla base dell'operato della Croce Rossa in Italia e in tutto il mondo, davanti a crisi, emergenze, conflitti, disastri naturali e nella vita di tutti i giorni, permettendoci di essere ovunque per chiunque".(ANSAmed).

