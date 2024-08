L'equipaggio abbandona la nave colpita ieri al largo dello Yemen

ROMA - L'equipaggio della petroliera Sounion battente bandiera greca, colpita ieri da tre proiettili al largo della città portuale yemenita di Hodeida, controllata dai ribelli Houthi, ha abbandonato la nave ed è stato portato a Gibuti dalla missione navale Aspides dell'Unione Europea nel Mar Rosso. Lo riferisce la Reuters nel suo sito web citando un funzionario della missione Aspides.



Si tratta di 29 marinai, in gran parte filippini, ma anche russi, soccorsi da un cacciatorpediniere francese, mentre la Sounion è ora all'ancora nel Mar Rosso e non è più alla deriva, secondo quanto scrive il quotidiano internazionale arabo Asharq al Awsat citando a sua volta l'operazione Aspides e aggiungendo che non è tuttavia ancora chiaro se la nave è ancora in fiamme o meno.





