'Colpiti lanciarazzi Hamas accanto ai siti di aiuti umanitari'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 07 AGO - Caccia israeliani hanno colpito i lanciarazzi di Hamas situati accanto ai depositi di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza meridionale e utilizzati nei giorni scorsi per attacchi contro il sud di Israele. Lo rende noto l'esercito (Idf). Decine di razzi sono stati lanciati la scorsa settimana dal sud di Gaza, per lo più contro comunità israeliane al confine, ma sono stati effettuati anche diversi attacchi a lungo raggio nella zona di Gan Yavne, vicino ad Ashdod, e nelle città vicino a Kiryat Malachi.Secondo l'Idf, i tiri sono stati effettuati da lanciatori posizionati adiacenti a due magazzini di distribuzione di aiuti umanitari, uno dei quali appartenente all'Unrwa."L'organizzazione terroristica di Hamas viola regolarmente il diritto internazionale, sfruttando sistematicamente gli edifici civili e la popolazione civile come scudi umani per attività terroristiche contro lo Stato di Israele", afferma l'Idf in una dichiarazione.Il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, il tenente colonnello Avichay Adraee, ha invitato stamane i residenti della città di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, a lasciare le proprie abitazioni. Nella dichiarazione su X, si avvertono i residenti che "Hamas e le organizzazioni terroristiche stanno lanciando razzi dalla vostra zona verso lo Stato di Israele. L'Idf agirà con forza e immediatamente contro di loro. Per la vostra sicurezza, evacuate subito nei rifugi conosciuti nel centro di Gaza City". (ANSAmed).

