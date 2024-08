Israele, 'Mohammed Deif è morto nel raid del 13 luglio'

TEL AVIV - Il comandante dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif, è stato eliminato nel raid israeliano del 13 luglio a Kahn Younis. Lo rende noto l'esercito israeliano. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha dichiarato che l'assassinio di Deif è "un passo fondamentale per sradicare Hamas".

L'Idf afferma di aver ricevuto informazioni di intelligence che confermano la morte del capo militare di Hamas. Deif è stato colpito in un attacco contro un complesso di proprietà di Rafa'a Salameh, comandante della brigata Khan Younis della milizia islamica, nella zona di Khan Younis, il 13 luglio. Il 14 luglio, la morte di Salameh era stata confermata, ma l'Idf aveva detto di non avere informazioni definitive su Deif. L'esercito riteneva che le informazioni di intelligence secondo cui Deif era arrivato nel complesso di Salameh fossero altamente accurate e che i due si trovassero insieme nell'edificio. I caccia israeliani avevano pattugliato il complesso per mezza giornata prima che l'attacco fosse effettuato. Una volta che l'intelligence militare ha confermato l'arrivo di Deif al complesso, ai jet è stato dato l'ordine di colpire, ordine eseguito nel giro di pochi minuti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA