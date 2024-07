Estesa la custodia per 8 dei 10 soldati israeliani arrestati

TEL AVIV - Il tribunale militare israeliano ha esteso fino a domenica la custodia cautelare per otto dei nove riservisti dell'Idf arrestati per presunti abusi su un comandante di Hamas detenuto nella base di Sde Taiman. Nella decisione, i giudici hanno affermato che le prove presentate "stabiliscono un ragionevole sospetto" che gli otto soldati abbiano aggredito il detenuto palestinese, che sarebbe stato anche abusato sessualmente In totale sono stati arrestati 10 soldati nell'ambito del caso, sebbene i pubblici ministeri non abbiano chiesto di estendere la detenzione di due di loro, in seguito a nuove prove.



Nei giorni scorsi, il provvedimento di custodia deciso dall'avvocato generale militare ha scatenato da una parte l'ira dell'ultradestra che sostiene a oltranza i militari, dall'altra lo sdegno di chi appoggia le indagini alla ricerca di verità e responsabilità nel nome dell'onorabilità dell'esercito. A cominciare dal capo di stato maggiore Herzi Halevi, che ha difeso l'inchiesta, gli arresti e la necessità di appurare i fatti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA