In Spagna registrata temperatura massima annuale di 45.6 gradi

(ANSAmed) - MADRID, 25 LUG - I 45.6 gradi toccati ieri attorno alle 17 a El Granado (Huelva) rappresentano la temperatura massima annuale rilevata sinora in Spagna: lo ha reso noto l'Agenzia statale di meteorologia (Aemet), secondo cui l'ondata di caldo in cui è immersa da ieri buona parte del Paese iberico potrebbe proseguire anche nel prossimo weekend, dopo un breve respiro tra oggi e domani.Nelle ultime ore, i termometri hanno superato ampiamente i 40 gradi in diversi punti della Spagna, soprattutto nell'area centro-meridionale. Anche di notte sono stati registrati valori molto alti: in varie province le temperature si sono attestate sui 25-30 gradi. (ANSAmed).

