In Marocco oltre 20 morti in un giorno per l'ondata di caldo

(ANSAmed) - RABAT, 25 LUG - Ventuno persone sono morte in 24 ore in una cittadina del Marocco centrale a causa di una nuova ondata di caldo che ha colpito il Paese, vittima del sesto anno consecutivo di siccità. Lo ha annunciato il Ministero della Salute. La Direzione Generale della meteorologia (Dgm) aveva annunciato una forte ondata di caldo dal lunedì al mercoledì in diverse località, con temperature che avrebbero raggiunto i 48 gradi, in particolare a Beni Mellal.Il Ministero della Salute marocchino ha lanciato campagne di sensibilizzazione su larga scala, anche via social network, per diffondere misure preventive di base, come bere acqua regolarmente, indossare abiti leggeri e di colore chiaro ed evitare l'esposizione diretta al sole. Nel corso di questa settimana, tutto il Paese è stato attraversato da un'ondata di calore il cui picco è stato raggiunto mercoledì 24 luglio; le temperature medie sono state di 46 gradi, per esempio a Marrakech."Il Ministero della Salute e della Protezione Sociale - si legge nel comunicato emesso oggi - annuncia di aver implementato una serie di misure di emergenza per affrontare gli effetti sulla salute derivanti dall'elevata ondata di caldo che attualmente colpisce il Paese". A Béni Mellal-Khénifra, dove si sono registrati i decessi, sono arrivate unità d'emergenza mobili che si recano nelle zone più colpite per fornire cure immediate. La situazione resta preoccupante e i meteorologi prevedono che l'ondata di caldo potrebbe persistere nelle prossime settimane. (ANSAmed).

