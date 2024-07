Il passaporto marocchino balza al 68mo posto mondiale

(ANSAmed) - RABAT, 24 LUG - Il passaporto marocchino apre le porte di 72 Paesi e balza al 68mo posto della classifica mondiale. Secondo l'analisi di 'Henley & Partners', che ogni anno dà conto delle aperture o chiusure di frontiere per i passaporti di tutto il mondo, il documento verde del Marocco è primo nel Maghreb, con il tunisino che si piazza al 71mo, seguito dalla Mauritania che occupa il posto numero 83 mentre Algeria e Libia sono rispettivamente all'84 e al 98. Un grande balzo in avanti per il passaporto marocchino, che l'anno scorso era solo all'80mo gradino. È Singapore a dominare la classifica mondiale, con 195 destinazioni possibili, seguito dai passaporti tedeschi, italiani francesi, giapponesi o spagnoli che ne aprono 192. (ANSAmed).

