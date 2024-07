Usa, 2 navi commerciali attaccate dagli Houthi nel Mar Rosso

(ANSAmed) - ROMA, 16 LUG - I ribelli Houthi hanno attaccato due navi commerciali nel Mar Rosso, una delle quali ha subito danni ma non ha richiesto assistenza: lo rende noto su X il Comando centrale delle Forze armate statunitensi (Centcom).La nave danneggiata è la MT Chios Lion, una petroliera battente bandiera liberiana, di proprietà delle Isole Marshall e gestita dalla Grecia. La nave è stata attaccata con un drone marino: l'entità dei danni non è stata resa nota, ma non ci sono feriti o vittime.La seconda nave presa di mira è la MT Bentley I, una nave cisterna battente bandiera panamense, di proprietà israeliana e gestita da Monaco che trasportava olio vegetale dalla Russia alla Cina. In un primo attacco gli Houthi hanno utilizzato due piccole imbarcazioni e un drone marino: successivamente, è stato lanciato contro la nave un missile balistico da un'area dello Yemen. Al momento non sono stati segnalati danni, feriti o vittime.Nelle ultime 24 ore, ha inoltre reso noto Centcom, sono stati distrutti cinque droni degli Houthi: tre sul Mar Rosso e due nelle aree dello Yemen controllate dai ribelli. (ANSAmed).

