Grecia alle prese con mancanza di medici negli ospedali pubblici

Il ministero della Salute greco sta valutando la possibilità di avvalersi di una legge approvata durante la pandemia di Covid per impiegare medici privati negli ospedali pubblici e fronteggiare così la penuria di personale: lo riporta Kathimerini. "I governatori regionali hanno già invitato i medici privati a venire, senza pressioni, per dare una mano negli ospedali con posti vacanti, ma in tutto il Paese, su 140, 105 medici hanno risposto negativamente, 14 si sono detti in forse e 11 hanno accettato", ha spiegato il ministro della Salute, Adonis Georgiadis, intervenendo oggi alla 'Pharma & Health Conference'.Nei giorni scorsi Georgiadis aveva portato a esempio quello che sta accadendo nell'isola di Kos. "Abbiamo zero patologi nell'ospedale e nove patologi che lavorano sull'isola come professionisti privati. Non può essere così. Un medico privato può essere un medico privato, senza obiezioni. Ma può essere indifferente quando l'ospedale accanto non può funzionare?", ha commentato.Secondo le stime dell'emittente Skai, negli ospedali pubblici greci mancano almeno 5 mila dottori: molti professionisti scelgono il privato, attratti dalle migliori condizioni di lavoro. L'Associazione panellenica dei medici ha risposto con un comunicato, sostenendo che "il problema del Servizio sanitario nazionale è grande e, per mancanza di soldi, particolarmente complesso, ma con le minacce velate c'è da aspettarsi solo complicazioni".

