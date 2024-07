Volantini di Israele su Gaza City: 'Abitanti, andate via'

GAZA - Le forze armate israeliane hanno lanciato volantini su Gaza City, intimando a tutti gli abitanti di andarsene.



Sul volantino, visto da un giornalista dell'Afp, si chiede a "chiunque sia a Gaza City" di spostarsi verso sud, in zone umanitarie perché la città "resta una zona pericolosa di combattimenti".



"A tutte le persone presenti a Gaza City: i corridoi di sicurezza consentono di viaggiare rapidamente e senza ispezione da Gaza City ai rifugi di Deir el-Balah e Al Zawiya", è scritto nel testo del volantino, come ha riferito un portavoce militare israeliano in un comunicato stampa. "La città di Gaza resta una zona di combattimento pericolosa", avverte il testo, identico al volantino lanciato sopra la principale città del territorio palestinese.



L'esercito israeliano ha lanciato la sua nuova offensiva a Gaza City il 27 giugno, invitando i residenti a distretto orientale di Shujaya ad abbandonare la zona e poi ha esteso i suoi appelli all'inizio della settimana a diversi quartieri del centro città (Al-Rimal), spingendo secondo l'ONU decine di migliaia di persone alla fuga.

