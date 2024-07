Houthi rivendicano attacco a nave cargo Usa nel Golfo di Aden

ROMA - I ribelli Houthi dello Yemen affermano di aver attaccato ieri con alcuni missili nel Golfo di Aden la portacontainer Maersk Sentosa, battente bandiera americana.



L'azienda di trasporto marittimo danese Maersk ha confermato l'attacco, precisando che non sono stati segnalati feriti o danni. In un comunicato citato dai media arabi, gli Houthi hanno rivendicato attacchi anche ad altre due navi cargo nella zona, la Marathopolis e la Msc Patnaree.



Il Comando centrale (Centcom) militare degli Stati Uniti ha dichiarato da parte sua di aver abbattuto ieri un drone aereo Houthi su un'area dello Yemen controllata dai ribelli appoggiati dall'Iran.



"È stato stabilito che rappresentava una minaccia imminente per le forze della coalizione e le navi mercantili nella regione: tale azione è stata intrapresa per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure e protette", afferma il Centcom in un comunicato pubblicato sul suo account X.

