Grecia: rinchiusero migranti, 'non fu movente razziale'

(ANSAmed) - ATENE, 09 LUG - La Corte d'appello della regione greca della Tracia ha ridimensionato l'accusa di rapimento a sfondo razziale a quella di detenzione illegale, per tre uomini che avevano rinchiuso 13 migranti in un rimorchio durante i disastrosi incendi avvenuti lo scorso agosto nella regione dell'Evros. Lo riporta Kathimerini.Gli uomini, residenti della zona, avevano filmato il gesto con il cellulare: nel video, diventato virale lo scorso anno, accusavano i migranti di avere causato l'incendio. Le fiamme, imperversate per giorni, avevano devastato il parco nazionale della Foresta di Dadià e hanno ucciso 18 migranti che si nascondevano nel bosco con l'obiettivo di attraversare la regione senza essere respinti.Il reato di detenzione illegale viene perseguito come reato minore e i tre uomini, in custodia cautelare dallo scorso settembre, sono stati rilasciati. Gli imputati sono stati condannati per il reato di detenzione illegale a una pena di cinque anni, che può essere commutata in una multa.La corte greca, dopo avere riconosciuto che l'atto non è stato commesso per motivazioni razziste, ha assolto gli imputati da una serie di altri reati, come quello di incitamento alla violenza e di porto illegale di armi.L'uomo che aveva realizzato il video ha ricevuto anche una condanna a tre mesi per violazione della privacy. (ANSAmed).

