In Egitto 21 bimbi palestinesi malati, i primi da 2 mesi

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 GIU - Per la prima volta in due mesi, sotto la supervisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), 21 bambini malati di cancro hanno attraversato il valico di Kerem Shalom verso l'Egitto per essere curati negli ospedali egiziani. Lo fa sapere una fonte ufficiale della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai, aggiungendo che 35 camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza attraverso il valico.Raed Abdel Nasser, segretario generale della Mezzaluna Rossa nel Nord Sinai, ha annunciato che 200 camion con vari aiuti umanitari sono stati preparati e inviati a Gaza questa mattina, ma Israele ha accettato di far entrare solo 35 camion di aiuti umanitari, e solo una cisterna di benzina su 8 che era state spedite dall'Egitto.I magazzini della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai restano sovraffollati da migliaia di acchi di aiuti, le strade ingolfate di camion con cibo e medicine soggetti a rapido deterioramento anche per il caldo eccezionale. (ANSAmed).

