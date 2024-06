Grecia, incendio in Attica, evacuati i centri abitati

(ANSAmed) - ATENE, 21 GIU - I vigili del fuoco greci sono alle prese con un incendio boschivo scoppiato nella zona di Saronida, nell'Attica, circa 40 chilometri a sud di Atene. Lo riporta l'agenzia Ana-mpa.I residenti nei pressi di Mavro Lithari e di Anavyssos hanno ricevuto l'ordine della protezione civile di allontanarsi dalle case e di dirigersi verso Glyfada. Ventinove vigili del fuoco sono stati dispiegati sul luogo assieme a 9 veicoli e un elicottero, e a causa delle fiamme la polizia ha deviato il traffico su un tratto della strada che da Sounio conduce ad Atene. I pompieri sono attualmente impegnati a contenere un incendio anche nell'Arcadia, nei pressi di Megalopoli, e nell'Argolide: in quest'ultima regione sono stati evacuati in via precauzionale gli insediamenti di Douka Vrysi e Kefalovryso dopo lo scoppio delle fiamme.Nella giornata di oggi le autorità avevano dichiarato alto il rischio di nuovi incendi nell'Attica e in altre località del Paese a causa delle elevate temperature e dei forti venti.(ANSAmed).

