A Napoli la 'Geo Barents' con a bordo 48 migranti

(ANSAmed) - NAPOLI, 21 GIU - Nel porto di Napoli è giunta la nave ONG "Geo Barents" con a bordo 48 migranti, di diverse nazionalità. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura, si sono svolte secondo il piano concordato nella riunione preparatoria tenutasi presso il Palazzo di Governo il 19 giugno scorso, convocata dal prefetto, Michele di Bari, e hanno coinvolto la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli, il Comune di Napoli - assessorato al Welfare, l' A.S.L.Napoli 1 centro, l'Autorità portuale, l'Ufficio Sanitario marittimo, la Protezione civile regionale, le Forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto, i Vigili del fuoco, la Croce Rossa Italiana e la Caritas diocesana.Dopo una prima identificazione e preliminare verifica delle condizioni di salute, i migranti sono stati trasferiti al residence dell'Ospedale del Mare, messo a disposizione dall'A.S.L. Napoli 1 Centro, per il prosieguo delle operazioni di polizia e gli accertamenti sanitari. Successivamente, i migranti saranno assegnati ai centri di accoglienza straordinaria della regione, ad eccezione del minore non accompagnato, presi in carico dal Comune di Napoli. Il prefetto ringrazia tutte le istituzioni ed enti che hanno partecipato alle operazioni di accoglienza. (ANSAmed).

