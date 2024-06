Allarme incendi, in Algeria vietati barbecue e campeggi

(ANSAmed) - ALGERI, 19 GIU - Le autorità algerine hanno vietato i barbecue e i campeggi nei boschi o nelle loro vicinanze fino al 31 ottobre, al fine di "prevenire gli incendi boschivi e proteggere la sicurezza dei cittadini, delle proprietà e delle risorse forestali". Lo ha riferito la televisione pubblica algerina.Questa misura coincide con l'Eid al-Adha, tradizionalmente caratterizzata tra i musulmani dall'organizzazione di barbecue all'aperto dopo la macellazione dei montoni.Il Paese nordafricano sta vivendo un'intensa ondata di calore da diversi giorni, con temperature che hanno raggiunto i 45 gradi nelle province settentrionali e fino a 49 gradi nel centro del Sahara e nelle zone di confine con il Mali e il Niger. La protezione civile invece ha segnalato lo scoppio di diversi incendi nelle foreste e nei campi di colture agricole come il grano in diverse province, tra cui Jijel, Skikda, Guelma e Souk Ahras nel nord-est del Paese.In vista dell'estate, le autorità algerine avevano annunciato l'acquisto di sei aerei per la lotta agli incendi boschivi e il noleggio di altri sette, in un'operazione affidata alla Tassili Airlines, una controllata della compagnia petrolifera nazionale Sonatrach, oltre al dispiegamento di 100 droni nelle province a rischio.Negli ultimi anni, l'Algeria ha registrato incendi boschivi senza precedenti, in particolare nelle province centrali ed orientali del Paese, che hanno provocato decine di morti, centinaia di migliaia di ettari devastati dalle fiamme e ingenti perdite materiali. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA