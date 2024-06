Egitto grazia oltre 4.000 detenuti per la Festa del sacrificio

(ANSAmed) - IL CAIRO, 17 GIU - L'Egitto ha graziato e rilasciato 4.199 detenuti in occasione della Festa del sacrificio celebrata ieri, l'Eid Al-Adha. Hanno ricevuto la grazia presidenziale in occasione della celebrazione dell'Eid Al-Adha.Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi tradizionalmente concede la grazia nelle feste islamiche comandate. Per l'Eid Al-Fitr, che ha segnato a fine marzo la fine del digiuno del Ramadan 2024, ne aveva fatti rilasciare 3.438.Per l' Eid Al-Adha sono state concessi anche 5 giorni di ferie retribuite, dal 15 al 20 giugno. Chiuse banche e scuole, Il Cairo si è svuotata, anche a causa di una intensa ondata di caldo prevista in remissione nei prossimi giorni. Stracolme le località turistiche preferite dagli egiziani, in particolare quelle della costa mediterranea intorno ad Alessandria.(ANSAmed).

