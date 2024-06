Unrwa accusa: 'Israele impedisce la consegna di aiuti a Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 14 GIU - L'agenzia per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi, la più grande organizzazione umanitaria che opera a Gaza, ha affermato che le autorità israeliane spesso le impediscono di fornire aiuti e ostacolano le sue operazioni nel territorio. "Riceviamo pochissime risposte positive alle nostre richieste di consegna di aiuti e di permessi per circolare all'interno di Gaza", ha affermato Tamara Alrifai, direttrice delle relazioni esterne dell'Unrwa, scrive il Guardian. Alrifai ha detto che l'organizzazione ha mantenuto i contatti con Cogat, l'organismo israeliano che supervisiona i territori palestinesi e si coordina con i gruppi umanitari, ma "questo contatto non sempre porta risultati positivi - come possiamo vedere, dagli ostacoli alla consegna, alla nostra capacità di ricevere i camion di aiuti". (ANSAmed).

