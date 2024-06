Incendio in un edificio in Kuwait, più di 35 morti

(ANSAmed) - KUWAIT CITY, 12 GIU - Decine di persone sono morte oggi in un incendio in un edificio situato in una zona densamente popolata da lavoratori stranieri in Kuwait, ha annunciato il ministero degli Interni. Un primo bilancio provvisorio parlava di 39 ,morti accertati, un secondo di 49, altrettanto provvisorio. I feriti sono più di trenta, ha riferito un funzionario dell'ospedale al ministro degli Interni Sheikh Fahd al-Youssef. L'edificio colpito dal rogo ospitava oltre 200 lavoratori, tutti stranieri. (ANSAmed).

