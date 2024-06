In Libano 3 membri di Hezbollah uccisi in attacchi israeliani

BEIRUTU - Tre membri combattenti di Hezbollah sono stati uccisi insieme ad almeno altre due persone nella tarda serata di ieri in attacchi israeliani contro un convoglio di camion cisterna nel nordest del Libano, ha reso noto oggi una fonte miliare locale. "Nove attacchi missilistici hanno preso di mira un convoglio di autocisterne e un edificio nella località di Hawch el-Sayyed Ali, situata a Hermel, al confine siriano-libanese", ha spiegato la fonte.



Israele ha fatto sapere che suoi aerei da combattimento hanno colpito nella notte un complesso militare dell'unità Hezbollah 4400, l'unità di rinforzo logistico dell'organizzazione terroristica utilizzata per contrabbandare armi da e verso il Libano. L'Idf ha precisato che sono stati colpiti due siti nella zona di Baalbek, nel Libano orientale. Sono stati colpiti inoltre obiettivi terroristici nell'area di Aitaroun, nel sud del Libano, tra cui un sito militare e due strutture militari di Hezbollah. Gli attacchi, conclude la nota, sono stati condotti in risposta all'abbattimento di un drone dell'Idf che operava ieri in Libano.



Gli Hezbollah libanesi da parte loro hanno annunciato l'uccisione di tre combattenti a seguito di un raid aereo nella zona di Hermel, riferisce la tv al Manar dello stesso partito armato libanese alleato di Iran e Hamas.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA