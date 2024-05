Libano, esercito confisca camion carichi di armi da contrabbando

(ANSAmed) - ROMA, 22 MAG - Due camion carichi contenenti 700 tra pistole e altre armi leggere da contrabbando sono stati sequestrati dall'esercito libanese nel nord del Libano in due diversi episodi registratisi nelle ultime 48 ore.Secondo i media di Beirut, che citano fonti di sicurezza locali, i carichi, rinvenuti a Batrun e a Tripoli, rispettivamente 60 e 90 km a nord di Beirut, provenivano entrambi dalla Turchia. Ed erano giunti al porto libanese di Tripoli.I carichi erano gestiti da un contrabbandiere, di cui non si conoscono le generalità, rifugiatosi in uno dei campi profughi palestinesi del nord del Libano.Nei giorni scorsi si è innalzata l'allerta delle autorità per l'aumento di episodi di violenza armata nel paese da quasi cinque anni alle prese con la peggiore crisi finanziaria della sua storia, travolto dalla prolungata presenza massiccia di profughi siriani e da più di sette mesi esposto a un logorante conflitto aperto tra Hezbollah e Israele. (ANSAmed).

