Minibus cade da un traghetto sul Nilo, almeno 6 donne morte

Almeno 6 giovani donne sono morte e altre 9 sono rimaste ferite dopo che un minibus è scivolato da un traghetto sul Nilo, tra Menoufia e Giza, in Egitto. Lo ha riferito una fonte del Ministero della Salute, precisando che sono ancora in corso le ricerche di eventuali altri corpi.Si tratta di lavoratrici che si recavano al lavoro in una azienda agricola della zona.

