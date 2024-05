Gruppo italiano si occuperà di formazione medica in Algeria

La Cassa nazionale delle assicurazioni sociali in Algeria (Cnas) e San Donato (Gsd), uno dei maggiori gruppi ospedalieri privati in Italia, hanno firmato un accordo di partnership nel campo dell'assistenza medica. Lo ha riferito la radio di Stato algerina.L' intesa è stata firmata dal direttore generale della Cassa algerina, Nadir Kouadria, e dal capo dello sviluppo internazionale presso il gruppo ospedaliero San Donato, James Loïc Georges, alla presenza dei ministri del Lavoro, dell'Occupazione e della Previdenza sociale, Fayçal Bentaleb, e della Sanità, Abdelhak Sayhi, e del console italiano in Algeria, Omar Appolloni.Nell'occasione, il ministro del Lavoro Bentaleb ha sottolineato che questo accordo "aprirà nuovi orizzonti nel processo di assistenza efficace ai pazienti, attraverso l'accesso a cure sanitarie di qualità negli ospedali italiani". L'accordo mira anche a "beneficiare dell'esperienza del gruppo ospedaliero italiano, in particolare attraverso la formazione dei medici algerini e il trasferimento di tecnologia, in particolare nel campo della cardiochirurgia pediatrica".A margine della cerimonia di firma, è stata organizzata una giornata di studio scientifico sulla chirurgia cardiovascolare pediatrica, nell'ambito dello scambio di competenze e conoscenze tra le due parti, attraverso presentazioni di specialisti.Inoltre, una delegazione del gruppo San Donato visiterà la clinica Bou Smail, nella provincia costiera di Tipaza, a ovest di Algeri, specializzata in cardiochirurgia pediatrica , per assistere ai preparativi finali per l'esecuzione di interventi chirurgici su 10 bambini insieme al personale medico algerino.Un'équipe medica del gruppo italiano visiterà anche la clinica Messerghine di Orano, specializzata in ortopedia e riabilitazione funzionale per le vittime di incidenti sul lavoro, per preparare il primo intervento chirurgico che verrà effettuato in questa struttura, nell'ambito dell'attuazione del programma congiunto previsto tra le due parti.Una parte rilevante del progetto mira a rendere l'Algeria un hub di formazione anche per l'intero continente africano nell'ambito del Piano Mattei, attraverso il programma Esculapio PanAfrican Program, sostenuto dal Gruppo San Donato e dalla holding di appartenenza Gksd.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA