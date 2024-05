'Raid di Israele nel sud del Libano'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 MAG - Dopo il lancio di numerosi droni dal Libano rivendicato dagli Hezbollah, i media locali - ripresi da quelli israeliani - hanno riferito di attacchi da parte di Israele nella parte sud del Paese. In particolare nella città costiera di Najjarieh, a sud di Sidone a circa 30 chilometri dal confine con Israele. Non ci sono commenti per ora da parte dell'Idf. (ANSAmed).

