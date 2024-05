Almeno 42 migranti salvati a largo di Creta, 3 dispersi

ATENE - Giovedì le autorità della guardia costiera greca hanno salvato 42 migranti al largo dell'isola di Creta, mentre continuano le ricerche di altre tre persone disperse, dopo che una barca in panne ha inviato un segnale di soccorso nella zona.



La Guardia costiera greca rende noto che che i migranti sono stati salvati da navi commerciali e da un elicottero della marina greca a circa 27 miglia nautiche a sud-ovest di Creta.



Secondo le testimonianze dei passeggeri, a bordo dell'imbarcazione c'erano complessivamente 45 migranti. Le ricerche dei 3 dispersi nella zona sono continuate per tutto giovedì in condizioni difficili con venti forti. Secondo l'emittente pubblica greca Ert, i migranti sono tutti uomini provenienti dal Bangladesh e dovrebbero essere trasferiti a Paleochora e da lì a Chania, da dove saranno trasportati con una nave di linea al Pireo e poi in un centro di accoglienza competente per l'identificazione e la registrazione.



Si tratta della seconda operazione di salvataggio delle forze greche in 24 ore, dopo quella di mercoledì, in cui 36 profughi sono stati soccorsi in mare vicino a Elafonisi, due dei quali poi arrestati con l'accusa di traffico di esseri umani.



L'isola di Creta e il suo piccolo vicino Gavdos, la punta più meridionale dell'Europa, hanno visto un'impennata degli arrivi di migranti che cercano di raggiungere l'Europa dalla Libia negli ultimi mesi.

