Tratti in salvo 42 migranti a sud dell'isola greca di Creta

(ANSAmed) - ATENE, 16 MAG - Circa 42 migranti sono stati tratti in salvo a 27 miglia a sud-ovest dell'isola greca di Creta nelle prime ore di questa mattina, mentre è attualmente in corso un'operazione di ricerca e soccorso di altri tre dispersi.Lo riporta Kathimerini.Durante la notte di mercoledì l'imbarcazione, su cui viaggiavano 45 migranti, ha inviato una richiesta di soccorso alle autorità italiane, che hanno poi informato quelle greche. Secondo la Guardia costiera ellenica, 40 migranti sono stati soccorsi da imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze, mentre altri due sono stati tratti in salvo da un elicottero dell'esercito greco.Le persone soccorse sono state trasferite sull'isola di Creta.La Guardia costiera ellenica stima che 1.186 richiedenti asilo siano arrivati sull'isola di Gavdos e di Creta, tra gennaio e marzo del 2024, percorrendo una rotta migratoria finora poco battuta. (ANSAmed).

