Marocco: sempre più numerose le donne che finiscono in carcere

(ANSAmed) - RABAT, 08 MAG - Le donne che finiscono in carcere in Marocco sono in percentuale sempre più numerose degli uomini.Secondo il rapporto 2023 dell'Amministrazione Penitenziaria, il numero di detenute è aumentato del 7,8% tra il 2022 e il 2023, ovvero la crescita più elevata degli ultimi 10 anni. Nello stesso periodo, la popolazione carceraria maschile è cresciuta del 5,55%. Nel complesso, la popolazione carceraria del Paese ha raggiunto quota 102.653 alla fine del 2023: il rapporto rivela che il 2,47% dei detenuti sono donne, il 2,19% sono anziani e l'1,22% sono minorenni. Inoltre, il 47,68% dei detenuti ha meno di 30 anni, mentre lo 0,32% è classificato come disabile. Nel 2023, c'erano un totale di 75 istituti carcerari in Marocco, comprese 67 carceri locali, 4 prigioni agricole, due prigioni centrali e due centri di riabilitazione e correzione. I detenuti in custodia cautelare rappresentano il 37,56% del totale, mentre i disoccupati sono il 15,41%, gli analfabeti il ;;10,69% e gli stranieri l'1,48%. (ANSAmed).

