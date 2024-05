(ANSAmed) - ROMA, 07 MAG - Il portavoce delle Brigate Al-Qassam Abu Ubaida ha annunciato che una donna israeliana di 70 anni, Judy Feinstein, ostaggio di Hamas, "è morta per le gravi ferite riportate con un altro ostaggio in un bombardamento dell'Idf sul luogo in cui erano detenuti un mese fa". Lo riporta la radio turca Tnt.Secondo quanto riferito, la donna sarebbe morta "in mancanza delle necessarie cure mediche a causa della distruzione degli ospedali nella Striscia di Gaza da parte di Israele". La donna, sarebbe rimasta gravemente ferita il 7 ottobre, curata a Gaza e, dopo essersi ripresa, riportata al luogo di detenzione e colpita durante un raid. (ANSAmed).

