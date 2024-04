Tunisia, anziani saranno un quinto popolazione entro il 2036

(ANSAmed) - TUNISI, 23 APR - La percentuale di anziani in Tunisia raggiungerà circa un quinto della popolazione entro il 2036. Lo ha dichiarato la ministra della Famiglia, delle Donne, dei Bambini e degli Anziani, Amel Belhaj Moussa in occasione di una sessione di lavoro del suo dipartimento sul "Piano di attuazione della strategia nazionale multisettoriale per gli anziani 2022-2030", sottolineando la necessità di attuare questa strategia per vari motivi, in particolare la transizione demografica caratterizzata da un aumento del numero degli anziani e il calo delle fasce d'età più giovani, si legge in un comunicato.All'incontro hanno partecipato rappresentanti dei ministeri delle Finanze e della Sanità, dell'Associazione tunisina per la salvaguardia del patrimonio ludico e sportivo e dell'Unione tunisina di solidarietà sociale (Utss). La strategia nazionale multisettoriale per gli anziani, volta a garantirne diritti e tutela, sarà discussa il 15 giugno, in occasione della Giornata mondiale di sensibilizzazione contro l'abuso sugli anziani. La sessione di lavoro ha esaminato il quadro giuridico che disciplina la tutela degli anziani e le modalità per migliorarla, nonché il ruolo del settore privato nell'investimento nei servizi forniti agli anziani. (ANSAmed).

