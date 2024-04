'Presto nuova Freedom Flotilla per Gaza da Istanbul'

ISTANBUL - Gli attivisti della Freedom Flotilla Coalition stanno svolgendo "gli ultimi preparativi" per salpare dal porto di Istanbul verso Gaza con una nave carica di aiuti umanitari. Lo ha annunciato la ong turca IHH, facendo sapere che l'imbarcazione "trasporta 5.500 tonnellate di aiuti umanitari e attivisti da vari Paesi e ha l'obiettivo di rompere l'assedio su Gaza". Durante una conferenza stampa a Istanbul, gli attivisti hanno promesso che partiranno "presto" senza fornire una data precisa. Nel 2010 una Flotilla partita dalla Turchia fu intercettata dalle forze israeliane nel Mediterraneo e durante gli scontri morirono 9 attivisti.

Stiamo valutando tutte le circostanze e le condizioni politiche, partiremo e vi faremo sapere quale sarà il giorno ma posso dire che sarà molto presto", ha affermato durante la conferenza stampa una delle attiviste, l'americana Ann Wright, rispondendo a un reporter che chiedeva se fosse confermata la data di partenza per il 21 di aprile. "La missione continuerà nonostante le ostilità" tra Iran e Israele, ha aggiunto Ann Wright, 76enne e al lavoro fino al 2003 con il Dipartimento di Stato degli Usa e con l'Esercito americano prima di dimettersi per diventare attivista. Saranno oltre 280 gli attivisti presenti sulla nave, tra cui "dottori, avvocati, accademici e casalinghe", è stato detto durante la conferenza stampa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA