(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 APR - Sono stati 276 i camion di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza transitati nelle ultime 24 ore dai valichi israeliani di Kerem Shalom e Nitzana.Lo ha fatto sapere il Cogat, l'ente israeliano di governo dei Territori palestinesi, aggiungendo che sono stati 144 i pacchi di aiuti alimentari paracadutati dagli aerei in vari punti di distribuzione della Striscia. Il Cogat ha anche denunciato che "sono fermi sul lato di Gaza del valico di Kerem Shalom più di 700 camion di aiuti umanitari in attesa di essere raccolti e distribuiti dalle agenzie delle Nazioni Unite ai civili della Striscia". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA