Arrestato in Tunisia il leader di un gruppo affiliato all'Isis

(ANSAmed) - TUNISI, 19 APR - Unità speciali della Guardia nazionale e dell'esercito tunisino, coordinate dalla procura Antiterrorismo, hanno arrestato Mahmoud Sallami - noto come 'Youssef' - capo della brigata 'Jund Al-Khilafah' (Soldati del Califfato) affiliata all'Isis. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno in un comunicato, precisando che il terrorista - definito "molto pericoloso" - è stato catturato su una strada che porta alle roccaforti terroristiche sulle montagne di Kasserine.Durante l'operazione sono state sequestrate armi ed esplosivi. Sallami, si legge nella nota, "si era unito a organizzazioni terroristiche e aveva partecipato a diverse operazioni terroristiche contro formazioni militari e di sicurezza, oltre a rapine e intimidazioni nei confronti di cittadini nella regione". La stessa fonte dà conto anche dell'arresto, durante un'altra operazione, di un altro noto terrorista - conosciuto con il nome di 'Seifeddine Zbiba' - che era nascosto sulle alture del monte Seif, sempre nel governatorato di Kasserine, non lontano dal confine algerino.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA