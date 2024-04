Presidio davanti al tribunale per liberare la nave Geo Barents

MASSA (MASSA CARRARA) - Circa 50 persone si sono riunite stamani davanti al tribunale di Massa (Massa Carrara) per chiedere la revoca del fermo amministrativo della nave Geo Barents riconducibile alla ong Medici Senza Frontiere che era attraccata con 249 migranti al porto di Marina di Carrara il 20 marzo scorso. La nave era stata sottoposta a fermo da parte delle autorità perché aveva tratto a bordo i migranti in tre salvataggi diversi, modalità che viene sanzionata dal decreto Piantedosi. Davanti al tribunale c'è l'udienza per chiedere la fine del fermo amministrativo. Medici Senza Frontiere è assistito dai suoi avvocati. I manifestanti espongono uno striscione con la scritta 'La solidarietà non è reato'.





