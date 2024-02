Attentato palestinese in Cisgiordania, ucciso un israeliano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 FEB - Un israeliano ucciso e altri otto feriti: questo il bilancio dell'attacco compiuto oggi da tre palestinesi armati che hanno aperto il fuoco a un posto di blocco situato presso la città-colonia di Maaleh Adumim, in Cisgiordania. Lo ha reso noto Eli Bin, il direttore del Magen David Adom, equivalente locale della Croce Rossa.Due dei "terroristi" sono stati "neutralizzati" sul posto e un terzo è stato catturato dopo un inseguimento, ha riferito il portavoce della polizia israeliana Eli Levi. Hamas ha pubblicato su Telegram un comunicato in cui inneggia all'attacco a Maale Adumim, definito "una risposta naturale" alla guerra a Gaza e "un'eroica operazione" contro l'occupazione. La fazione islamica ha poi fatto appello alla "eroica gioventù palestinese" per una "escalation nello scontro" con "l'occupazione e i coloni" in tutte le altri parti del Paese e "a Gerusalemme". "L'impedimento ai fedeli di raggiungere la moschea di Al Aqsa durante il sacro mese di Ramadan - ha aggiunto riferendosi ai recenti provvedimenti adottati da Israele - non porterà sicurezza". Anche la Jihad islamica - citata da media palestinesi - ha inneggiato all'attentato a Maale Adumim. (ANSAmed).

