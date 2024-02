(ANSAmed) - BEIRUT, 21 FEB - L'Osservatorio nazionale siriano per i diritti umani ha affermato poco fa che Israele ha condotto alla periferia sud di Damasco un raid aereo contro una roccaforte degli Hezbollah e di altre milizie filo-iraniane nel quartiere di Sayida Zeinab.Si tratta, afferma l'Osservatorio, del secondo attacco israeliano in poche ore contro obiettivi iraniani e filo-iraniani condotto a Damasco e dintorni.Il primo era stato compiuto stamani nel quartiere residenziale di Kafr Suse, dove tre persone sono state uccise, due delle quali identificate come di nazionalità non siriana. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA