Marocco, riportare a casa documento storico del Sultano Moulay

(ANSAmed) - RABAT, 15 FEB - La vendita all'asta, in Austria di un prezioso documento storico marocchino fa discutere e riaccende il dibattito sull'opportunità che beni storico artistici restino fuori dai Paesi di apparenza.La lettera diplomatica, scritta dal sultano Moulay Ismail nel 1720 e indirizzata all'ambasciatore inglese Charles Stewart, è finita in vendita. 'Antiquariat Inlibris' di Vienna, specializzata in libri rari e manoscritti storici, la propone agli estimatori per un valore di 300.000 dirham (30 mila euro circa), in un'asta on line.Il documento è la testimonianza di un momento importante della storia del Marocco, quando Moulay Ismail, sultano sanguinario e feroce, spesso paragonato a Luigi XIV di Francia per lo splendore della sua corte, esprime il desiderio di stabilire relazioni diplomatiche con l'Inghilterra e propone una tregua e un trattato di pace. La pubblicità della vendita di questa preziosa missiva, una pergamena finemente decorata a motivi di foglie in verde e blu, con otto righe di testo in arabo, ha suscitato forti reazioni da parte dell'opinione pubblica. In molti sui social chiedono all'ambasciata marocchina a Vienna, ai ministeri degli Affari esteri e della Cultura di intervenire rapidamente e di offrirsi di acquisire il documento per poi riporlo negli archivi del Marocco. "Archivi saccheggiati - secondo la stampa marocchina - o finiti nelle mani di soldati o ricercatori stranieri durante il periodo del protettorato".Questa lettera ricomparsa in Austria esprime il desiderio del sultano di stabilire un accordo reciprocamente vantaggioso, pur facendo riferimento ai legami storici tra Marocco e Inghilterra, tra il XVI e il XVII secolo, evocando i rapporti tra il sultano saadiano Ahmed Al-Mansour e la regina Elisabetta I. (ANSAmed).

