Unhcr-Intersos, 1.020 rifugiati coinvolti in PartecipAzione

ROMA - Il programma PartecipAzione di Unhcr e Intersos che dal 2018 sostiene la nascita, la crescita e la sostenibilità di 55 associazioni di rifugiati in 12 regioni, giunto alla sesta edizione, quest'anno ha supportato finanziariamente otto associazioni che hanno sviluppato attività e progetti con il coinvolgimento di oltre 1.020 persone rifugiate che rappresentano esempi concreti di solidarietà ed inclusione. Dal nord al sud sono stati avviati e sostenuti sportelli di orientamento sociale, legale e lavorativo; laboratori di pasticceria, arte, disegno, teatro e film-making; corsi di lingua italiana e workshop dedicati all'empowerment femminile; eventi culturali e di socializzazione, incontri tra persone rifugiate e persone della terza età, centri estivi per bambini ucraini, e spettacoli e attività per mamme e bambini.



L'evento di chiusura, con una tavola rotonda e workshop temativi, si è tenuto venerdì negli spazi di Binario F a Roma e vi hanno preso parte le associazioni di rifugiati, le organizzazioni locali che ne favoriscono la partecipazione attiva e le istituzioni. Nel 2023, è stato spiegato, 60 associazioni hanno partecipato a oltre 260 sessioni di coaching su comunicazione, networking, ideazione e sviluppo di proposte progettuali, amministrazione; 30 rifugiati delle associazioni selezionate per l'edizione 2023 - di cui 20 donne e 10 uomini - hanno invece partecipato a moduli di formazione su protezione, bandi e progettazione, strategie di comunicazione, per un totale di 300 ore di formazione.