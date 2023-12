Israele, ora evacuazioni mirate a Gaza, rione per rione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 01 DIC - Una carta geografica dell'intera Striscia di Gaza, in cui ogni strada principale e ogni rione hanno ricevuto un numero di riconoscimento, e' stata pubblicata oggi dal portavoce militare israeliano con l'intento di facilitare l'evacuazione di civili da determinate zone di combattimento e di limitare cosi' l'uccisione di persone non coinvolte negli scontri armati. ''Fin dall'inizio della guerra - afferma l'esercito - l'organizzazione terroristica Hamas vi ha utilizzati come 'scudi umani'. Ma gli abitanti di Gaza non sono nostri nemici''.



''Obbedire agli ordini di evacuazione e' il modo migliore per proteggere la vostra sicurezza'', ha aggiunto in un messaggio in arabo il portavoce militare Avichay Adraee. ''Vi consigliamo di consultare quella carta geografica. Di identificare il vostro luogo di residenza e di seguire poi con precisione i nostri ordini''.



In precedenza l'esercito aveva dato istruzione agli abitanti di quattro villaggi, situati in una zona agricola a sud-est di Gaza a ridosso del confine con Israele, di abbandonare le loro case al piu' presto. Secondo i media da quella zona si sono avuti ripetuti lanci di razzi e non e' escluso che l'esercito possa adesso farvi ingresso. L'ordine di evacuazione, riferiscono fonti locali, riguarda le aree prevalentemente agricole di Karara, Khuzaa, Bani Suheila ed Abassan. Gli abitanti devono raggiungere al piu' presto la vicina citta' di Rafah, al confine con l'Egitto. (ANSAmed).





