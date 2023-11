Egitto: popolazione in aumento, +750 mila persone in 6 mesi

IL CAIRO - L'orologio della popolazione situato in cima all'edificio dell'Agenzia di statistica egiziana ha annunciato oggi che la popolazione interna dell'Egitto ha raggiunto i 105 milioni e 750 mila persone, con un aumento di 750 mila unità in 179 giorni, circa 6 mesi. La popolazione egiziana aveva raggiunto i 105 milioni di persone il 3 giugno scorso.



Il Governatorato del Cairo è in cima alla lista, con una popolazione di 10,3 milioni di abitanti. Segue Alessandria con 5,6 milioni di abitanti.