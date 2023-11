A Tunisi la conferenza delle agenzie di stampa Med

TUNISI - Sono iniziati oggi a Tunisi-Gammarth i lavori della conferenza internazionale dell'Alleanza delle agenzie di stampa del Mediterraneo (Aman) sul trattamento da parte dei media della questione migratoria.



Intitolato 'Problemi dell'immigrazione nel Mediterraneo: copertura e approcci mediatici', l'evento è ospitato dall'agenzia tunisina Tap, che dal maggio scorso ha assunto la presidenza dell'Aman.



Introdotta dal direttore della Tap, Najeh Missaoui, che ha sottolineato "l'importanza della neutralità, della credibilità e dell'obiettività delle agenzie di stampa", la conferenza vedrà l'intervento di diversi attori istituzionali e non che si confrontano ogni giorno con il delicato tema delle migrazioni.



Punto culminante dell'evento sarà la proiezione di un video sull'immigrazione, prodotto dalla Tap che fornirà un contesto visivo per le discussioni. Domani è previsto anche un sopralluogo, con partenza dal porto di Rades, per seguire il lavoro delle motovedette della Guardia costiera che pattugliano le coste. La seconda giornata del simposio prevede inoltre diverse presentazioni sulle 'Fonti di notizie ufficiali in relazione agli sviluppi della migrazione' e la 'Copertura mediatica delle questioni migratorie nel Mediterraneo', nonché una sessione di dialogo per elaborare una 'Carta etica sui media e sulla migrazione'.