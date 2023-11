Le università israeliane rinviano al 24/12 avvio anno accademico

ROMA - L'inizio dell'anno accademico per le università israeliane sarà posticipato almeno fino al 24 dicembre visto che almeno il 30 per cento degli studenti prestano servizio nell'Idf. Lo annuncia l'Associazione dei rettori delle università, come riporta il Times of Israel.



A causa del conflitto l'anno accademico, originariamente previsto per il 15 ottobre, era già stato rinviato al 3 dicembre. Circa il 30% di tutti gli studenti universitari prestano attualmente servizio nell'Idf, insieme a migliaia di docenti e personale universitario.



"Il nostro obiettivo è che l'anno scolastico si svolga per intero e comprenda due semestri interi. Qualora se ne presentasse la necessità, l'anno accademico slitterà anche al periodo estivo. Ciascuna università prenderà decisioni individuali riguardo alla struttura dell'anno", spiegano i direttori delle università. L'annuncio si applica a sette università di ricerca israeliane.