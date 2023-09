Libia: anche il sindaco di Derna tra gli 8 arrestati

(ANSAmed) - ROMA, 25 SET - Il sindaco sospeso di Derna, Abdulmenam al-Ghaithi, è tra gli 8 funzionari arrestati nell'ambito di un'indagine sul crollo di due dighe che ha causato le devastanti alluvioni il 10 settembre scorso con migliaia di morti. Lo riferisce la Bbc online. L'ufficio del procuratore generale, con sede a Tripoli, ha affermato che i funzionari sono "responsabili della gestione delle strutture delle dighe del Paese" e pertanto ha avviato un procedimento penale contro di loro.



In una dichiarazione, l'ufficio del procuratore accusa i funzionari di numerose mancanze, come la cattiva gestione dei fondi destinati alla manutenzione delle dighe che sono crollate e hanno causato le inondazioni a Derna dopo il passaggio dell'uragano Daniel. Al-Ghaithi è stato inoltre accusato di abuso di potere. L'ufficio del procuratore ha affermato che sono in corso indagini su altri funzionari e che potrebbero esserci ulteriori arresti. Il bilancio dei morti accertati a causa delle inondazioni è di oltre 3mila, secondo le autorità. (ANSAmed).





